Polstrada Torino, in un anno contestate 40mila infrazioni

Sono state oltre 14mila le pattuglie della polizia stradale di Torino impegnate nel 2021: controllate 38.295 persone e contestate 40.732 infrazioni. Trentaquattro le persone arrestate e 335 quelle denunciate. Sono i dati del report di fine anno diffuso oggi. Nei servizi dedicati al contrasto dell'eccesso di velocità sono state rilevate 6.905 violazioni che, insieme agli altri illeciti contestati, hanno portato al ritiro di 878 patenti di guida, alla decurtazione di 49.503 punti patente e al ritiro di 972 carte di circolazione. Sono 766 le infrazioni per l'uso di cellulari durante la guida, 424 per ebbrezza alcolica e 10 i conducenti denunciati per guida in stato di alterazione dopo aver assunto sostante stupefacenti. Diminuisce il numero di incidenti anche per le limitazioni di circolazione imposte dalle normative anti Covid. Nel 2021 la Polstrada ha rilevato 1170 incidenti (877 nel 2020; 1.353 nel 2019), con una diminuzione percentuale del -13,5% rispetto al 2019, registrando una diminuzione del -30% degli incidenti con esito mortale (da 10 del 2019 ai 3 del 2021) e del -71,4% delle vittime (da 14 del 2019 a 4 del 2021). In diminuzione anche il dato degli incidenti con lesioni, che registrano una diminuzione del -21%: nel 2019 i feriti erano stati 423 mentre nel 2021 sono scesi a 334.