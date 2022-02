Rapinavano negozi e farmacie, tre arresti a Torino

Gli investigatori della Squadra mobile della questura di Torino hanno eseguito nei giorni scorsi due ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse a carico di tre italiani pluripregiudicati, R.S., 33 anni, F.A., 39 anni, e M.M., 26 anni, tutti residenti nel quartiere Barriera di Milano, aver messo a segno alcune rapine ai danni di negozi e farmacie. In particolare, la banda composta da R.S. e F.A. è accusata di una rapina commessa l'8 novembre in danno di un albergo, di una tentata rapina e di una rapina effettivamente consumata, entrambe il 9 novembre 2021, in danno di due supermercati, e della rapina di una farmacia tentata il 12 novembre. Le indagini, coordinate dalla procura, hanno consentito di stabilire che l'autore materiale delle rapine era R.S., armato sempre di coltello a serramanico e, in un caso, di un'arma da sparo - poi risultata essere fedele riproduzione di un revolver - mentre F.A. aveva funzione di "palo" e di autista dell'auto utilizzata per la fuga. A carico di M.M. sono stati raccolti invece elementi indiziari in relazione a una rapina consumata l'11 gennaio scorso: nell'occasione il malvivente, armato di coltello a serramanico, dopo aver minacciato il titolare di una farmacia, si era impossessato del denaro contenuto all'interno della cassa per poi dileguarsi a piedi nelle vie limitrofe. L'inchiesta prosegue per accertare l'eventuale coinvolgimento dei tre arrestati in altri analoghi episodi.