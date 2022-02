Foibe: striscione giovani FdI contro storico Gobetti

"Nessuno spazio a chi nega le foibe". E' il testo dello striscione affisso nella notte dai militanti di Gioventù Nazionale sezione Limes, componente del movimento giovanile di Fratelli d'Italia, davanti a un istituto scolastico torinese. "Con questa azione abbiamo voluto contestare l'evento in programma oggi che vedrà la partecipazione dello storico Eric Gobetti per tenere una conferenza sul tema delle foibe - spiegano in una nota i militanti del movimento - riteniamo inaccettabile che all'interno di un istituto scolastico possa parlare davanti a degli studenti chi, con teorie revisioniste, tende a minimizzare e dare una visione distorta di quanto avvenne sul confine orientale durante e dopo la seconda guerra mondiale". "Il giorno del ricordo è stato istituito per ricordare e rendere onore ai tanti italiani che furono costretti a subire l'atroce eccidio. Ci opponiamo fermamente a iniziative di questo tipo e chiediamo che l'istituto torni immediatamente sui propri passi con una chiara presa di posizione sul tema", concludono.