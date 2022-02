Raffiche Foehn aumentano temperatura, 17 gradi a Torino

Soffia forte sul Piemonte il vento di Foehn che, in questo inverno anomalo, ha spazzato via la fitta nebbia delle scorse ore e fatto schizzare all'insù le temperature. Secondo i dati in tempo reale di Meteo 3R, la nuova applicazione nata dalla collaborazione tra Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, questa mattina a Torino il termometro supera gia' i 17 gradi. Raffiche da uragano sulle Alpi: a Ceresole Reale, nel cuore del Parco Nazionale del Gran Paradiso, la stazione meteorologica Gran Vaudana ha registrato una raffica di 212 chilometri orari. Sono decine gli interventi dei vigili del fuoco in Val di Susa, nel Torinese. Le segnalazioni arrivate al comando provinciale riguardano alberi caduti su strade e sentieri della bassa valle, ovvero Rubiana, Colle del Lys, Almese, Avigliana e Villar Dora. Segnalazioni anche per cassonetti rovesciati e cartelli abbattuti lungo le strade provinciali 24 e 25.