Art Bonus, Pecco Bagnaia sostiene la biblioteca di Chivasso

Il vicecampione del mondo di motociclismo, Pecco Bagnaia, sostiene la biblioteca civica di Chivasso in gara per l'Art Bonus, il concorso del Ministero della Cultura. Bagnaia, che abita proprio a Chivasso, ha registrato un videomessaggio dalla Malesia, dove si trova impegnato nei test ufficiali della MotoGp sul circuito di Sepang, per invitare a votare il progetto della biblioteca. Ed è bastato il suo appello via social per ottenere un balzo di voti del 30% nella classifica generale. Pecco Bagnaia è il primo testimonial della campagna promossa dal Comune per sostenere il progetto "Nati per leggere". Nei prossimi giorni, altri chivassesi illustri si spenderanno nella mobilitazione per cercare di portare in finale Chivasso tra i 362 progetti selezionati in tutta Italia.