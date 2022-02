Energia: problemi a reti elettriche in valli Lanzo e Orco

Problemi alle reti elettriche, per la mancanza di energia, nelle vallate torinesi, in particolare nelle Valli di Lanzo e Orco, oltre che nel Ciriacese. Lo fa sapere Uncem, l'unione dei Comuni e degli Enti Montani, che ha raccolto la segnalazione di molti sindaci. "Siamo in continuo contatto, dalle prime ore di oggi, con E-Distribuzione e i responsabili delle relazioni istituzionali - spiega il presidente Marco Bussone -. Sono molti i sindaci che evidenziano problemi. E' senza energia anche un pezzo di Valle Orco, e in particolare il Rifugio Muzio a Ceresole. Abbiamo chiesto a Enel di risolvere al più presto le problematiche. Uncem, con i vertici regionali e nazionali, è in contatto continuo con l'azienda e con in sindaci". "Con Enel - prosegue Bussone - abbiamo anche recentemente verificato il piano di investimenti sulle reti, in Piemonte e in tutto l'arco alpino, al fine di rendere le reti più resilienti. Proprio in questa direzione, vi sono anche 100 milioni di euro da investire previsti nel Piano nazionale di Ripresa e Resilienza".