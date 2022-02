Morta Patrizia Roxas, guidava comunicazione Camera Commercio

E' morta, dopo una grave malattia, Patrizia Roxas, responsabile della Comunicazione Esterna della Camera di Commercio di Torino. Nata a Torino il 3 marzo 1966, dopo una breve esperienza nell'insegnamento entra nel 1992 in Unioncamere. Nel 2001 passa alla Camera di Commercio di Torino, dove assume la carica di responsabile del settore Comunicazione esterna e Urp. Grande passione e dedizione al lavoro, ha fatto a lungo la pendolare da Mondovì (Cuneo). Negli ultimi anni si era trasferita a Torino, dove viveva con la figlia Chiara, 20 anni, universitaria. I funerali si terranno domani martedì 8 febbraio, alle 11.30, alla Parrocchia Natale del Signore in via Boston, a Torino.