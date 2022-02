Occupazioni e assemblee in licei Torino

Prosegue a Torino la mobilitazione degli studenti. Dopo il Gioberti, da questa mattina è occupato anche l'Alfieri, altro storico liceo del capoluogo piemontese, dove un centinaio di studenti è in assemblea. Assemblea anche per i liceali del Cattaneo. Nelle prossime ore potrebbero essere annunciate anche altre occupazioni. Tra le rivendicazioni dei giovani, che per due venerdì consecutivi hanno manifestato per la morte a Udine del 18enne Lorenzo Parelli, la cancellazione dell'alternanza scuola-lavoro. Sollevati problemi anche per quanto riguarda la Dad, soprattutto in vista della Maturità, e sulle carenze delle strutture scolastiche.