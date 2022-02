Bullismo: garante regionale infanzia, va reso intollerabile

"Va creata una situazione in cui il bullismo non sia tollerato": così la garante regionale dell'Infanzia e dell'Adolescenza del Piemonte, Ylenia Serra, intervenuta in videoconferenza al convegno online "Le parole che curano-Ascolto, mediazione, accoglienza, responsabilità", a cura dell'Associazione Essere umani e del Comitato Unicef di Torino con il patrocinio del Consiglio regionale Piemonte. Occasione, la Giornata Nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo, istituita cinque anni fa, che si celebra oggi. "E' fondamentale - ha detto Serra - che l'attività di contrasto al bullismo e al cyberbullismo venga portata avanti tutti i giorni dell'anno, ma la giornata nazionale è una occasione importante per focalizzare l'attenzione sul fenomeno. Il focus del convegno è sul peso delle parole, quelle positive ma anche quelle che possono diventare per i ragazzi un peso insopportabile. L'ascolto può curare: è fondamentale lavorare sulla famiglia e sui ragazzi, non solo quelli coinvolti ma anche quelli che assistono e non hanno coraggio di intervenire, o che ridendo sostengono il bullo. Bisogna lavorare - ha ribadito Ylenia Serra - per creare una situazione in cui il bullismo non sia tollerato".