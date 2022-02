Pnrr: finanziati 2 progetti su qualità abitare nel Torinese

È stato approvato il finanziamento per due progetti dedicati alla qualità dell'abitare e alla riduzione del disagio abitativo candidati dalla Città metropolitana di Torino nell'ambito del bando del programma PINQuA e finanziato da fondi del Pnrr. Si tratta dei progetti 'resiDenza-resiLienza', con capofila il Comune di Moncalieri, e 'Ricami Urbani-ricucire l'abitare metropolitano', con capofila il Comune di Collegno. Ciascun progetto potrà avere a disposizione 15 milioni di euro. "Gli interventi previsti - spiega Sonia Cambursano, consigliera delegata alle Attività produttive - riguardano quegli aspetti che sono alla base di una vera riqualificazione dell'abitare e delle periferie: riqualificazione di edifici, strade, aree verdi, attenzione al dissesto idrogeologico, promozione di spazi culturali, miglioramento delle infrastrutture digitali, mobilità sostenibile. Sono aspetti che migliorano non solo la qualità dell'abitare - aggiunge - ma costituiscono una base anche per il rilancio dello sviluppo economico e territoriale". Il sindaco di Collegno, Francesco Casciano, evidenzia come "con 'Ricami Urbani' diamo ossigeno e prospettiva a un progetto inclusivo di vivere e abitare il territorio"; il primo cittadino di Moncalieri, Paolo Montagna sottolinea: "Con 'ResiDenza-ResiLIenza' si inaugura ufficialmente una nuova stagione di sviluppo e rigenerazione per Moncalieri e per il territorio a sud di Torino".