Covid: Asl Città Torino, dal 14 riaprono poliambulatori

Il miglioramento delle condizioni epidemiologiche del Covid permetterà all'Asl Città di Torino la ripresa delle attività ordinarie dei Poliambulatori di via del Ridotto e di via Gorizia, a partire dal 14 febbraio. Lo annuncia la Asl, sottolineando che "nell'ultima settimana a Torino i contagi sono calati del 40%, un punto e mezzo percentuale in più rispetto al calo medio regionale". E che sulle vaccinazioni il capoluogo piemontese, "grazie ad uno sforzo organizzativo senza precedenti, sia nella campagna vaccinale che nell'erogazione di tamponi, supera di un punto la media regionale, ponendosi ai vertici nazionali". E ancora, che anche "nel protocollo domiciliare con la somministrazione di anticorpi monoclonali, l'Asl Città di Torino presenta numeri superiori alle altre Regioni". "Ancora una volta - sottolinea l'Asl, in una nota - abbiamo tenuto fede agli impegni, programmando rapidamente i ripristini, non appena le condizioni pandemiche lo hanno permesso". Dal 10 gennaio sono stati eseguiti all'Hub di via del Ridotto più di 9.000 tamponi, in via Gorizia sono stati vaccinati 22.132 adulti e 9.649 bambini dai 5 agli 11 anni.