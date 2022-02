Covid: in Piemonte +28 ricoverati, 3.688 nuovi casi

In Piemonte continua il calo dei ricoverati in terapia intensiva, oggi - 2 (totale a 97), mentre torna a salire, come già lunedì scorso, il dato per gli altri reparti ospedalieri, +28 (in tutto i pazienti sono 1.963). I decessi sono 13, di cui 4 relativi a oggi. I nuovi contagi 3.688, con un tasso di positività pari al 7,1% nell'esito dei 52.093 tamponi diagnostici processati, di cui 47.398 antigenici. La quota di asintomatici, tra i nuovi contagi, è dell'89,1%. I nuovi casi di guarigione sono 9.836, le persone in isolamento domiciliare 93.526 Dall'inizio della pandemia in Piemonte sono stati accertati 922.956 casi di positività al Covid, il totale dei morti è 12.733, dei guariti 814.637.