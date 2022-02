LOTTA DI CLASSE

Cortei e occupazioni, la protesta "irresponsabile" degli studenti

Se decido di forzare un blocco non posso pretendere che nessuno mi tocchi. Così come il patchwork che ispira la mobilitazione (dall'alternanza scuola-lavoro all'Ucraina) testimonia la confusione. Pagare per le proprie scelte. Il j'accuse del giurista Cavino

“Sarà un febbraio caldo”. La scimmiottatura semantica di una stagione di ben altre proteste con ben altro in ballo per annunciare quello che si sta avverando: assemblee, cortei, manifestazioni, scontri con la polizia e da ieri occupazione dei principali licei e altri istituti superiori torinesi. Il solito minestrone di accuse e rivendicazioni, dove ciò che pure ha senso si perde in eccessi e contraddizioni. Un déjà vu e la si potrebbe chiudere qui. Non fosse che sugli scontri degli studenti con le forze dell’ordine ne è nata una polemica, cavalcata pure dalla politica. E non fosse che le manifestazioni e, soprattutto, le occupazioni arrivano dopo due anni in cui seguire le lezioni in aula è stata un’impresa per molto tempo impossibile. Criticare la protesta degli studenti, sollevare obiezioni sui fini e sui mezzi non è certo pratica, come si dice, mainstream.

Con un suo post Massimo Cavino, ordinario di Diritto Costituzionale all’Università del Piemonte Orientale va controcorrente, rivolgendosi proprio agli studenti (alcuni dei quali, si presume, suoi futuri allievi) scrivendo ciò che, in verità, moltissimi pensano ma non osano andare, appunto, controcorrente. “Non volete, come molti vostri coetanei, due prove scritte all’esame di maturità (perdonatemi io sono un boomer e lo chiamo ancora così). È già perché avete incontrato delle difficoltà e sarebbe davvero disumano chiedervi di provare a superarle (non a caso non si chiama più esame di “maturità”)”, scrive il professore, classe 1973, due figli liceali.

“Protestate contro l’alternanza scuola lavoro: vi siete accorti che alternanza scuola lavoro può significare andare in fabbrica, e non svolgere attività di laboratorio con la stampante 3D. Voglio darvi una notizia: in fabbrica ci sono anche lavoratori non studenti della vostra età. Allora forse è il caso di protestare per la sicurezza in luoghi di lavoro, che comunque molto probabilmente non frequenterete mai. È già: è morto uno studente vostro coetaneo; uno che frequentava un istituto professionale; uno di quelli che voi alle vostre feste non avreste invitato”.

Non ci è andato giù morbido, professor Cavino. Facciamo subito chiarezza, è sbagliato protestare da parte degli studenti?

“No, non è sbagliato che un giovane abbia un sentimento di ribellione o di protesta verso situazioni che non condivide, fa parte dell’essere giovani. La ragione per cui non riesco ad essere solidale con i ragazzi che hanno protestato e protestano in questi giorni è il totale squilibrio tra la protesta e la capacità di assumersene le responsabilità. Se decido di andare in piazza e un cordone della polizia impedisce di procedere in una certa direzione e nonostante ciò decido di forzare il blocco poi non posso pretendere che nessuno mi tocchi”.

Sulla reazione della polizia, lei sa, ci sono state levate di scudi a favore degli studenti.

“Non sto dicendo che ci sia un dovere di usare i manganelli, ma mi si passi la battuta: è il prezzo che il rivoluzionario deve essere disposto a pagare. Se si pensa di potersi sfogare in qualsiasi modo senza che ci sia alcuna reazione evidentemente è perché non si è più abituati a prendere un ceffone quando lo si merita”.

Come in tutte le manifestazioni studentesche, stavolta forse ancor di più, le questioni a motivo della protesta sono le più varie. Non è anche questo un modo sbagliato per cercare di ottenere risposte, magari a domande in qualche caso fondate?

“Assemblee confuse in cui si passa dall’alternanza scuola-lavoro alla tensione tra Russia e Ucraina senza che ci sia un elemento che tiene insieme le cose. Questo deve preoccupare. Detto questo alcuni temi per cui si protesta meriterebbero una discussione seria. Sarei il primo ad avere molte cose da dire”.

Per esempio?

“Gli studenti avrebbero molto da chiedere sullo stato della scuola italiana, su cosa dà loro. Invece protestano se si reintroducono le due prove scritte per l’esame di Stato. Pensi che, anche parlando con i colleghi, riscontro che una delle conoscenze di base andata perduta è la geografia. Adesso nelle scuole si insegna la geostoria, un ibrido, il risultato è che ci arrivano matricole per le quali la geografia è materia sconosciuta. Certo questo può sempre essere un buon viatico per diventare ministro degli Esteri”.

Le occupazioni sono una costante delle proteste, ma stavolta dopo due anni passati gran parte in dad, non è una contraddizione rinunciare a lezioni, finalmente in aula?

“Hanno avuto due anni di scuola massacrata, credo che anche il malessere che manifestano sia figlio di una frustrazione subita, però proprio perché sono stati due anni difficili e viene chiesto di affrontare una prova di maturità nella quale certamente si terrà conto della situazione, ma non per questo si deve continuare a chiedere di abbassare l’asticella. Le occupazioni sono uno strumento di lotta privo di qualsiasi contenuto. In questo caso una contraddizione enorme: studenti che hanno sofferto la dad e per questo si lamentano della seconda prova e poi buttano via giorni scuola occupandola”.

Lei, da costituzionalista, di fronte a queste rivendicazioni, ma anche a quelle che la pandemia e le misure per contrastarla ha provocato in una parte, sia pur minoritaria, del Paese non trova che si sia uno squilibrio tra diritti rivendicati in ogni circostanza e doveri troppo spesso dimenticati?

“I doveri, nel nostro impianto costituzionale, sono limitati mentre i diritti possono sempre aumentare, ma questo perché i doveri rappresentano un perimetro di solidarietà tale da poter indirizzare anche i nuovi diritti. La Carta parla di doveri inderogabili e di diritti fondamentali. Quello che si è perso è il senso della solidarietà del dovere a fronte di una rivendicazione del diritto che è una lettura individualistica ben diversa da quella indicata dalla nostra Costituzione. La società sta insieme se chi rivendica un diritto riconosce nell’altro qualcuno verso il quale ha un dovere”.