Auto: Acea, allarme ritardo infrastrutture per elettriche

Le auto elettriche, nonostante il mercato in calo, hanno guadagnato quote e oggi un'auto nuova su cinque vendute in Europa è elettrica. C'è però un grave ritardo nel ritmo di sviluppo delle infrastrutture di ricarica. A lanciare l'allarme è l'Acea, l'associazione dei costruttori europei, che esorta il Parlamento e il Consiglio Europeo ad accelerare su questo versante. "Se la situazione delle infrastrutture per l'elttrico non viene affrontata con urgenza introducendo obiettivi ambiziosi per tutti gli Stati membri dell'Ue, incontreremo molto presto un ostacolo", spiega Zipse. spiega Oliver Zipse, presidente e ceo di Acea.