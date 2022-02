Torino: mala movida, residenti San Salvario valutano causa

Il Comune di Torino potrebbe essere coinvolto in una nuova causa, la terza, per i danni da "malamovida". Dopo quella che ha condannato la Città a risarcire 1,2 milioni a 29 abitanti di San Salvario e quella avviata dai residenti di Vanchiglia, un'altra azione legale potrebbe partire nuovamente nel quartiere fra il Valentino e la stazione di Porta Susa. "Un gruppo autonomo di cittadini di San Salvario - si legge sulla pagina Facebook dell'associazione Rispettiamo San Salvario - ha deciso di approfondire la possibilità di intraprendere azioni legali, a seguito del disturbo provocato dalla malamovida, analogamente a quanto fatto da altri residenti, la cui azione ha portato alla nota sentenza 1261/2021 di primo grado". "L'associazione come tale - precisa - non intraprenderà azioni legali", ma annuncia che i residenti stanno valutando l'ipotesi di rivolgersi alla legge e hanno già programmato un primo incontro online con gli avvocati. Una notizia subito condivisa dall'associazione Riprendiamoci Vanchiglia che su Facebook scrive "non c'è due senza tre" e rilancia facendo sapere che "se qualcuno vuole replicare in Vanchiglia con un 'Vanchiglia bis' noi ci siamo per dare supporto e indicazioni".