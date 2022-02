Cna, scuola-lavoro percorso didattico

"La Cna Piemonte esprime la sua solidarietà all'Unione Industriali di Torino per l'azione ostile degli studenti promossa durante il corteo di venerdì scorso. Il mondo artigiano e della micro impresa piemontese ribadisce, come già accaduto in occasione dell'attacco alla sede della Cgil, la sua contrarietà a ogni forma di violenza. Come abbiamo scritto in passato, e confermiamo, le organizzazioni di rappresentanza dell'imprenditoria, così come i sindacati dei lavoratori, sono da sempre un presidio di libertà e di democrazia e rispondono con fermezza e con la concretezza della loro azione per affermare il valore dell'associazionismo quale bene prezioso che neanche la crisi pandemica non è riuscita ad incrinare e sul quale dobbiamo ricostruire un percorso di sviluppo", afferma il presidente di Cna Piemonte Bruno Scanferla. "Cna Piemonte ribadisce l'importanza che in questo periodo deve riscoprire la coesione, unica strada per ritrovare una vera ripartenza economica e sociale - continua il segretario regionale Delio Zanzottera -. A questo proposito, alla luce dell'importanza che per il nostro mondo ricopre la cosiddetta alternanza scuola-lavoro, ci teniamo a sottolinearne l'esclusivo valore didattico e pedagogico perché siamo sempre stati contrari a ogni forma di sfruttamento e abusivismo. Il mondo artigiano e della microimprese ha bisogno di competenza e non di sfruttamento. Anzi, riteniamo che la formazione, l'alta specializzazione, il continuo aggiornamento delle competenze siano i valori che i nostri imprenditori e le nostre imprenditrici cercano e valorizzano per le loro aziende. Ecco perché siamo pronti a fornire alle istituzioni, al mondo della scuola in tutte le sue componenti, a tutti i soggetti interessati un contributo per aiutare gli studenti e le studentesse a costruire il percorso formativo migliore per creare imprenditori e imprenditrici, lavoratori e lavoratrici, cittadini e cittadine del futuro", conclude Zanzottera.