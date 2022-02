Covid: in Piemonte -45 ricoverati, 6.446 nuovi casi

Torna a calare, dopo il temporaneo aumento (+28) di ieri, il numero dei ricoverati Covid negli ospedali piemontesi. Il bollettino dell'Unità di crisi della Regione riporta oggi -4 pazienti in terapia intensiva, -41 negli altri reparti. I dati complessivi sono ora, rispettivamente, di 93 e 1922 pazienti. Non scende, invece, il dato dei decessi: 25, di cui 3 relativi a oggi. Sul fronte dei contagi, i nuovi casi sono 6.446, con un tasso del 9.1% sui 70.717 tamponi diagnostici processati, di cui 61.494 antigenici. Tra i nuovi positivi la quota di asintomatici arriva all'87,7%. I nuovi casi di guarigione sono 13.844, le persone in isolamento domiciliare 86.148 Dall'inizio della pandemia, in Piemonte sono stati accertati 929.402 casi di Covid e 828.481 guarigioni; i morti sono 12.758.