PALAZZO LASCARIS

Allasia bis, FdI con le pive nel sacco

La Lega vince su tutti i fronti: con il presidente uscente confermati anche i segretari Gavazza e Mosca. Forza Italia, ruota di scorta, salva Graglia. Caporetto del partito di Meloni. Nel Pd passaggio del testimone tra Salizzoni e Valle

“La conferma del nostro Stefano Allasia alla presidenza del Consiglio regionale e dei nostri Michele Mosca e Gianluca Gavazza a consiglieri segretari dell’Udp è la dimostrazione della forza e dell’unità del gruppo della Lega e di tutti i suoi 23 consiglieri. Il nostro ringraziamento va anche agli amici di Forza Italia, che ancora una volta si confermano alleati affidabili e con una profonda cultura di governo. La non partecipazione al voto del gruppo di Fratelli d’Italia – che ci stupisce e ci dispiace – appare invece come la débâcle di un partito che qui – come a Roma, come altrove – dimostra di avere più a cuore le solitarie prove muscolari rispetto al vincolo di lealtà nei confronti della maggioranza indicata dai piemontesi alla guida della Regione”. Bastano queste parole, pronunciate in una nota ufficiale dal capogruppo leghista Alberto Preioni, per capire il clima che si respira a Palazzo Lascaris in una maggioranza ormai a brandelli. Dichiarazioni che fanno il paio con quelle di scherno del leader piemontese della Lega, Riccardo Molinari e che dilatano ancora di più la faglia aperta nel centrodestra della Regione.

A Fratelli d’Italia - che fino all’ultimo ha sperato in una sponda dell’opposizione sul nome del capogruppo Paolo Bongioanni in alternativa ad Allasia salvo poi ritirare il suo nome e limitarsi a marcare il proprio dissenso con una non partecipazione al voto - non resta che assorbire il colpo in attesa di capire quali saranno le “conseguenze” minacciate in aula dallo stesso Bongioanni. D’ora in poi i meloniani voteranno solo “i provvedimenti che riterremo utili per il Piemonte” ha affermato in aula il capogruppo. Usciranno dalla maggioranza? Offriranno un appoggio esterno? Ritireranno la loro delegazione in giunta? Probabilmente niente di tutto ciò. Viene in mente quel tizio che dopo una scazzottata, col faccione tumefatto, a chi gli diceva quante ne hai prese” rispondeva “ma quante gliene ho dette”.

Oltre ad Allasia (29 voti), viene confermato vicepresidente anche l’azzurro Francesco Graglia (29), mentre – come ampiamente annunciato – il Pd ha perfezionato l’avvicendamento tra Mauro Salizzoni e Daniele Valle (16). Non riesce, infine, all’ex grillino Giorgio Bertola il blitz per confermare il proprio incarico come consigliere segretario, assieme ai leghisti Mosca (27) e Gavazza (29). Il Movimento 5 stelle gli contrappone Ivano Martinetti che ottiene i voti di quasi tutto il centrosinistra (16), mentre lui si ferma a 7 (con quattro o cinque preferenze, non di più, in arrivo dal centrodestra).