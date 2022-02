Lui & lei

Dicono che… il vero assessore sia lui, un vero fuoriclasse nella sua materia, a lei legato da antica e solida relazione professionale. Una coppia talmente affiatata da essere intercambiabile nei ruoli, al punto che la decisione su chi dei due sarebbe toccato entrare in giunta è arrivata soppesando i pro e i contro, soprattutto i numerosi incarichi da lasciare per incompatibilità. Una coppia politicamente trasversale se è vero, come spifferano in un noto studio professionale della città (attorno al quale entrambi gravitano), che anche in caso di vittoria dell’altro candidato il posto, e nella medesima posizione, sarebbe stato loro assicurato. Malignità, certamente…