Forte Fenestrelle, Città metropolitana pronta valorizzarlo

La Città metropolitana di Torino è pronta a valorizzare il suo monumento simbolo, il Forte di Fenestrelle, la cui gestione è stata affidata nei giorni scorsi all'associazione San Carlo Onlus, vincitrice del bando del Demanio. "Il lavoro della cabina di regia permanente, nuove modalità di ascolto e sinergia sono la base di partenza per avviare insieme al territorio nuovi progetti di valorizzazione del Forte", scrive il vicesindaco metropolitano Jacopo Suppo in una lettera, firmata insieme al consigliere metropolitano Marco Cogno, sindaco di Torre Pellice, ai soggetti pubblici e privati firmatari del protocollo d'intesa sulla fortezza del 6 dicembre. "La Città Metropolitana è ben consapevole delle proprie responsabilità sul futuro del Forte - assicura Suppo - e intendiamo adoperarci in particolare per realizzare un efficace coordinamento, che assicuri la partecipazione di tutti i firmatari alle decisioni. È indispensabile coinvolgere anche altri attori istituzionali, sociali ed economici del territorio, per un lavoro che vada a vantaggio dell'intero territorio metropolitano. In questa direzione, - conclude - dovremo lavorare per articolare forme e programmi di organizzazione e promozione dell'offerta turistica, assicurando il coordinamento e l'integrazione con le analoghe attività svolte nell'intera Zona omogenea del Pinerolese e per elaborare piani di comunicazione annuali locali, nazionali e internazionali e strategie d'azione per la promozione dell'immagine del Forte, attività su cui la Città Metropolitana assicura il suo accompagnamento tecnico e l'impegno delle sue professionalità interne".