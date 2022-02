Open Fiber: fibra ultraveloce arriva anche a Biella

La rivoluzione digitale della fibra ultraveloce arriva anche a Biella. L'infrastruttura Ftth (Fiber To The Home) di Open Fiber ha già raggiunto circa 3.500 unità immobiliari, che possono così beneficiare di una velocità di connessione fino a 10 Gigabit per secondo e si aggiungono alle oltre 750mila vendibili in tutto il Piemonte. L'obiettivo del progetto Open Fiber in quella che è stata designata "Città Alpina" nel 2021 è raggiungere 18mila tra case, negozi e uffici inclusi nel piano di cablaggio in modalità Ftth grazie a un investimento privato di 6 milioni di euro. I principali operatori partner di Open Fiber, insieme a Internet service provider locali, stanno già commercializzando i servizi innovativi disponibili sulla rete ultraveloce realizzata nella città di Biella. L'utente potrà navigare sulla rete ultraveloce e beneficiare di servizi come lo streaming online in HD e 4k, il telelavoro, la telemedicina, la didattica a distanza, tutte opportunità generate dalla rete Ftth costruita da Open Fiber, che abilita una vera rivoluzione digitale. Il cablaggio degli edifici - ricorda Open Fiber - è gratuito e a uso del condominio, con vantaggi in termini di valutazione economica dell'immobile e appetibilità commerciale garantiti dalla presenza di una connettività a banda ultra larga.