Superbonus: Cna, vicini a imprese in questo momento difficile

"Ci stiamo impegnando a fianco di imprenditori e imprenditrici nel quotidiano cambio delle regole, tra i provvedimenti disattesi e le restrizioni crescenti che rendono sempre più difficile il compito delle imprese nell'orientare se stesse e la clientela verso le migliori soluzioni economiche per poter utilizzare al meglio le detrazioni previste dalla normativa fiscale". Così il segretario regionale di Cna Piemonte Delio Zanzottera, a proposito delle modifiche al Superbonus. Le confederazioni dell'artigianato e della piccola impresa hanno ribadito a Roma l'urgenza di superare le forti restrizioni alla cessione dei crediti connessi ai bonus edilizi che stanno paralizzando gli investimenti, fermando i cantieri e provocando danni alle imprese che hanno praticato lo sconto in fattura. Cna, Confartigianato e Casartigiani hanno sottolineato che modalità e criteri per il riconoscimento dei benefici sono stati oggetto di modifica ripetutamente solo nell'ultimo mese contribuendo ad alimentare incertezza tra le imprese e i cittadini. In relazione a ipotesi di un nuovo provvedimento a breve per sbloccare le operazioni di cessione del credito, le associazioni hanno chiesto al governo "la convocazione di artigiani e piccole imprese per un confronto costruttivo per individuare le soluzioni più efficaci per non bloccare il mercato".