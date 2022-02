Pnrr: Cirio, governo sburocratizzi o sarà complicato spendere

"Finché l'Italia resterà un paese complicato, impantanato nella burocrazia, farà difficoltà. Dobbiamo fare una seria riflessione, se guardiamo al Pnrr: mi auguro che il governo, oltre a dirlo, sburocratizzi davvero, altrimenti sarà complicato spendere bene e in fretta i soldi dell'Europa". Lo afferma il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, a margine della firma ad Alessandria della firma dell'Accordo di Programma tra Regione Piemonte e Provincia di Alessandria per la riqualificazione dell'edilizia scolastica di Ovada. "Se penso che per questo intervento c'è una intesa firmata nel 2007 e che per definire la questione ci sono voluti 15 anni...", osserva il governatore del Piemonte, ricordando che "uno degli obiettivi che mi sono posto e' proprio quello di sbloccare le opere ferme e, nel rispetto dei lavori dei cittadini, finire quelli iniziati. Con impegno e determinazione in questi due anni, nonostante la pandemia e le tante difficoltà, siamo riusciti a sbloccare tante cose, penso anche alla Tav, che era boccata - conclude - Sono contento del lavoro fatto, ma ora mi auguro che il governo ci aiuti a sburocratizzare davvero".