Ferrero: partnership con Deliverti per e-commerce

Prosegue anche nel 2022 la partnership di Ferrero con Deliverti per sviluppare il canale e-commerce. La collaborazione è nata lo scorso anno quando il comparto del retail online in Italia è cresciuto del 18% rispetto all'anno precedente. Deliverti ha già collaborato con Parmalat e Coca Cola. "L'innovazione di questo progetto sta nel rendere unico il prodotto per il lancio di un nuovo canale distributivo, utilizzando una strategia di personalizzazione che esalta l'univocità del prodotto" commenta Fabio Scalet, ceo di Deliverti. "La partnership con Ferrero siglata nel 2021 ha rappresentato per noi una grande opportunità di consolidare ulteriormente la nostra presenza sul mercato", aggiunge Giulio Cupini, general manager della società.