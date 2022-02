Bollette: Torino aderisce a campagna Anci e spegne la Mole

Torino aderisce alla campagna Anci contro il caro bollette e spegne la Mole Antonelliana. Lo rende noto il sindaco, Stefano Lo Russo. "Il caro energia e il conseguente aumento delle bollette rischiano di mettere in grave crisi le casse pubbliche e anche quelle dei cittadini - osserva il primo cittadino - Serve un intervento deciso e tempestivo del Governo a sostegno dei cittadini e dei Comuni italiani. Per questo domani alle 20 spegneremo la Mole per un'ora, in segno di solidarietà e di adesione alla campagna sostenuta dall'Anci nazionale. Il caro energia rischia di creare problemi nei bilanci comunali, con serie conseguenze sull'erogazione dei servizi offerti ai cittadini. Non possiamo permetterci - conclude - di vanificare i grandi sforzi che si stanno compiendo per il rilancio dell'economia, il Governo intervenga".