Dal potere dei buoni a quello dei duri

Tempi brutti per la Costituzione. La Carta fondamentale, dopo aver subito gli stravolgimenti imposti dall’instancabile Mario Segni nel 1991, da cui è derivato l’allontanamento delle assemblee elettive da qualsiasi ruolo decisionale, dopo aver superato le devastanti tempeste scatenate dalle riforme renziane, si trova oggi a doversi piegare innanzi alla volontà ferrea del governo dei “duri”.

Il governo Draghi infatti assomiglia ogni giorno di più a una famosa scena del film Rocky IV in cui il muscoloso Ivan Drago, con cui condivide un assonanza del cognome, è rimasto nell’immaginario collettivo per aver guardato lo sfidante americano negli occhi dicendo: “Ti spiezzo in due”. L’ex governatore della Banca d’Italia, da poco prestato a Palazzo Chigi, non sembra avere molto da condividere con l’atleta sovietico inventato da Hollywood, ma la minaccia che esprime Drago nell’idioma russo da Guerra fredda sembra il modello a cui si ispira l’uomo tutto d’un pezzo a capo del governo italiano, ogni qualvolta redige un decreto: “Spiezzo in due chiunque mi si metterà contro”.

La strategia che risiede alla base delle scelte politiche compiute dal Premier è semplice da descrivere: maggiore disciplina sociale significa credibilità nei confronti degli investitori stranieri; misure restrittive delle libertà in capo ai cittadini corrispondono invece alla possibilità di gestire i fondi PNRR senza che la cittadinanza ci badi molto, e a un apparente innalzamento del PIL paradossalmente frutto delle imposizioni stesse.

Ho temuto il governo Berlusconi, anzi i governi Berlusconi, e sono sceso molte volte in piazza per manifestare il mio dissenso contro il “cavaliere Nero”, ma l’attuale esecutivo sembra la materializzazione di tutte le inquietanti ipotesi sul futuro della Democrazia che ipotizzavo sul finire degli anni ’90. Il destino ci ha giocato davvero un brutto scherzo, poiché oggi è un governo con preponderanza di parlamentari del cosiddetto Centrosinistra ad essere vittima della maniacale ossessione repressiva.

Parlare di “Ossessione repressiva” non è una drammatizzazione letteraria, bensì è la fedele fotografia di una situazione politica pilatesca che difficilmente potrà in futuro trovare riparo nell’alibi dell’emergenza sanitaria. In pochi giorni difatti la polizia ha caricato ripetutamente gli studenti sia a Milano che a Torino. In entrambe le occasioni i giovani protestavano per la tragica morte di un loro collega in una giornata di tirocinio prevista dal programma, spesso segnato dallo sfruttamento, di alternanza studio-lavoro, e non erano certo mossi da desideri insurrezionalisti.

I manganelli si sono abbattuti sulle teste di coloro che chiedevano solo Giustizia per la morte di un ragazzo caduto per “doveri scolastici”. Negli stessi giorni, sempre nel capoluogo piemontese, la celere caricava gli universitari insofferenti all’uso del green pass per poter accedere alle lezioni: misura in netto contrasto con il tradizionale spirito inclusivo dell’Ateneo torinese.

Le continue e vantate “Strette” portate al collo dei non vaccinati hanno introdotto nell’Italia democratica, nata dalla Resistenza, il principio giuridico della “ritorsione” attuata colpendo stipendi e salari dei lavoratori. Un concetto legale inedito e mai adottato a livello normativo dai tempi in cui venne formata la Costituzione repubblicana, ma attualmente in gran uso nei testi normativi e in compagnia di altri principi incentrati sulla punizione vendicativa. Ritorsione e vendetta sono diventati i pilastri su cui si regge gran parte della normativa emergenziale.

La stretta colpisce tutti coloro che non hanno completato l’infinito ciclo vaccinale, senza distinguere neppure le motivazioni alla base di tale scelta, e soffoca soprattutto i dipendenti. Difficilmente uno speculatore di borsa, oppure un industriale, potranno essere perseguiti tramite il congelamento della loro busta paga, poiché lo strangolamento statale, colpendo gli strati più deboli della società, è di natura classista: senza il cedolino mensile un lavoratore non paga le bollette, neppure i mutui, e ha difficoltà a mandare i figli a scuola.

Le bollette sono un’altra nota dolente per tante famiglie e per molti piccoli imprenditori, che soffrono economicamente a causa di un rincaro dovuto a speculazioni spietate.

Il pugno di ferro “spiezza in due” qualsiasi resistenza, e deprime anche un intero Paese come insegna la Grecia, ma il peggio è che quasi mai è capace di trasformarsi in carezza: l’ossessione repressiva si autoalimenta e provoca dipendenza in chi la pratica.

Tornare indietro ed ammettere di aver sbagliato è sempre una bella manifestazione di intelligenza, specialmente da parte di chi gestisce il potere.