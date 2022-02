Biella, tamponi in carcere per non pagarli: 51 indagati

Centinaia di tamponi, per la diagnosi Covid-19, destinati ai detenuti, venivano effettuati anche agli agenti della penitenziaria o agli impiegati del carcere di Biella, oltre che a parenti e amici, per evitare di pagarli andando in farmacia. Sono 51 gli indagati dell'inchiesta sui "furbetti dei tamponi", che ieri hanno ricevuto l'avviso di conclusione delle indagini preliminari. Di questi, 37 sono appartenenti alla polizia penitenziaria compresa la direttrice della struttura. L'accusa principale è peculato.