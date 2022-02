Corruzione per mascherine: commerciante, dato mano a Italia

"Non so se dopo questo casino mi indagano ma almeno ho dato una mano per averle in Italia". E' quanto scrisse in una chat il commerciante cinese Wang, arrestato ieri a Torino, il 27 marzo 2020, riferendosi al surplus di mascherine importate grazie a un ordinativo gonfiato fatto da un tenente colonnello - ora sospeso dal servizio per decisione del tribunale - del Comando legione Piemonte dei carabinieri. L'interlocutore del commerciante, titolare di una nota catena di negozi di abbigliamento e prodotti per la casa molto conosciuta a Torino, è uno dei carabinieri indagati. Wang è stato arrestato per vicende diverse: secondo le indagini della procura di Torino e dei Carabinieri del nucleo investigativo, aveva tessuto una rete di contatti e amicizie con funzionari pubblici e appartenenti all'Arma ai quali otteneva favori e informazioni in cambio di regali. Nell'inchiesta sono indagate 9 persone: 4, tra cui due carabinieri, sono finite in carcere.