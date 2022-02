Un Festival duplex

Dicono che… a istituzioni e fondazioni abbia parecchio indispettito l’atteggiamento tenuto da Tito Boeri e Giuseppe Laterza, convocati martedì scorso nell’ufficio di Alberto Cirio per confrontarsi sulla prima edizione “torinese” del Festival dell’Economia, a seguito della rottura con l’amministrazione di Trento. In particolare, ai vertici di Comune, Regione, Crt e Compagnia di San Paolo, è apparsa perlomeno incomprensibile l’ostinazione dei due promotori della manifestazione a volerla svolgere dal 2 al 5 giugno, ovvero negli stessi giorni di quella trentina. Animato da spirito di rivalsa, il duo Boeri-Laterza non ha però fatto i conti con il fronte piemontese, per nulla intenzionato a farsi trascinare su un terreno di scontro che rischierebbe, comunque si risolva, di danneggiare entrambe le iniziative. Da qui la richiesta di un surplus di “riflessione”.