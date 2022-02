Giorno Ricordo: Lo Russo, serve a fare conti col passato

"Il Giorno del Ricordo è la ricorrenza attraverso cui il nostro Paese fa i conti con un passato a lungo negato: le terribili sofferenze subite dagli italiani d'Istria, Dalmazia e Venezia Giulia alla fine della Seconda guerra mondiale". Così, sui social, il sindaco di Torino Stefano Lo Russo, che questo pomeriggio parteciperà alla cerimonia ufficiale in Sala Rossa. "A lottare a sostegno del ricordo di quelle pagine buie della storia - sottolinea - lo dobbiamo soprattutto alla lotta strenua degli esuli e dei loro discendenti. Una lotta in difesa della propria storia, della storia del Paese. Quel dolore e quella angoscia subita al confine orientale, non dovranno essere mai dimenticate", conclude.