Ferrero: raggiunti i 12,7 mld di fatturato globale (+3,4%)

La Ferrero ha chiuso l'esercizio al 31 agosto 2021 con un fatturato consolidato di 12,7 miliardi di euro, un incremento del 3,4% rispetto all'anno precedente, che aveva registrato un fatturato consolidato di 12,3 miliardi di euro. A trainare le vendite mercati quali Francia, Germania e Cina, il fatturato di brand iconici come Ferrero Rocher, Kinder Bueno, Kinder Joy e Kinder Cioccolato, ma anche il lancio di nuovi prodotti come i gelati Ferrero Rocher e Raffaello. Alla fine dell'esercizio 2021 il Gruppo era costituito da 107 società consolidate a livello mondiale e 32 stabilimenti produttivi. I prodotti del Gruppo Ferrero sono presenti direttamente, o tramite distributori autorizzati, in oltre 170 paesi. L'organico medio del Gruppo nel 2020/2021 è stato di 34.374 unità, in aumento rispetto ai 34.121 dipendenti nel 2019/2020. L'organico puntuale al 31 agosto 2021 ammontava a 38.767 dipendenti, in aumento rispetto ai 37.122 al 31 agosto 2020. Il Gruppo ha investito 839 milioni di euro. La parte più significativa è stata focalizzata su immobili, impianti e macchinari (757 milioni di euro) principalmente in Italia, Germania, Stati Uniti e Polonia. Nonostante le incertezze causate dalle misure ristrettive dovute al Covid-19, che hanno impattato l'anno fiscale 2020/2021 in tutto il mondo, il Gruppo Ferrero - spiega la nota dell'azienda - è stato in grado di gestire con successo le sfide anche nel contesto pandemico. Mettendo sempre al primo posto la salute e la sicurezza di dipendenti e consumatori, il Gruppo ha dimostrato agilità e resilienza nell'assicurare continuità operativa e la consueta presenza dei propri prodotti sul mercato per soddisfare i consumatori. Nell'anno fiscale 2020/2021 il Gruppo Ferrero ha acquistato il 100% del capitale di Eat Natural, azienda produttrice di barrette ai cereali, muesli tostato e granola di alta qualità, basata in Uk, che opera nel segmento di mercato degli snack alla frutta e frutta a guscio, con l'intento di espandere la propria offerta di prodotti. Il Gruppo Ferrero ha poi completato alcune iniziative chiave, aumentando gli investimenti nei suoi marchi iconici, rafforzando contestualmente le attività interne di R&D; e anche quest'anno ha continuato a investire nel miglioramento e nell'ampliamento di stabilimenti, impianti e attrezzature.