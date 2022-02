LA SACRA RUOTA

Rivalta fa la fine del polo (logistico), nell'ex fabbrica un centro Stellantis

Magazzini e stoccaggio di ricambi dove un tempo, alle porte di Torino, si producevano auto Fiat: Uno, Tipo, Lancia Delta, 128, Bravo. Investimento da 150 milioni. Lavoreranno oltre mille persone, 150 nuovi assunti. Attenzione all'aspetto ambientale e alla sicurezza

Nasce nella storica fabbrica Fiat di Rivalta, dove sono stati prodotti modelli come la 124 Spider, la 128, la Fiat Uno, l’Alfa Romeo 166 e la Lancia Delta, il nuovo Centro Logistico Stellantis. Realizzato con un investimento di 150 milioni di euro nell’ambito del piano industriale per l’Italia da oltre 5 miliardi, serve 5mila destinazioni europee. Nell’ex impianto chiuso nel 2002 dopo trent'anni di attività, lavorano oltre mille persone, di cui 379 donne (il 37%): la maggior parte proviene da siti del gruppo come quelli di None e Volvera, dove prima erano dislocate varie attività di logistica, 150 sono nuovi assunti e se il business continuerà a crescere l’organico potrebbe aumentare.

“Dare nuova vita a uno stabilimento simbolo di una grande eredità industriale e trasformarlo in un centro di distribuzione internazionale di ricambi all'avanguardia e innovativo è un motivo di grande orgoglio” commenta Pietro Gorlier, chief parts and services officer di Stellantis, la branca che si occupa, appunto, dei pezzi di ricambio. Grande attenzione all’aspetto ambientale – con quasi 3mila pannelli solari in grado di autoprodurre oltre 1,1 megawatt di energia elettrica pari a circa il 17% del fabbisogno dello stabilimento – e alla sicurezza. Il Parts Distribution Center di Rivalta rientra in una rete globale di Stellantis che raggruppa più di settanta centri di distribuzione ricambi e circa 11mila dipendenti. I mercati di riferimento sono 167 mentre le linee di ordini giornaliere sono 350mila (arrivano a più di 400mila con le spedizioni intra-magazzini) per raggiungere più di 6mila destinazioni.

Nel 1967 quando venne inaugurato, lo stabilimento Fiat di Rivalta era il futuro. Qui c’erano servizi altrove assenti, ad esempio la mensa, ed era il fiore all’occhiello del gruppo. In pochi anni, l’impianto a sud di Torino divenne tra i più produttivi ed avanzati, non a caso qui vennero installati i primi robot Comau nel 1978. Dalla Dino Spider alla Ritmo, passando per Lancia Delta, Uno, Croma e Alfa Romeo 166 l’impianto era uno dei motori dei volumi della Fiat.

La crisi di fine anni Novanta travolse e stravolse tutto, e dal 2002 qui non si producono più vetture. Larghe parti dell’impianto sono state cedute e solo alla fine dell’era Marchionne si è deciso il rilancio, anche se in scala ridotta. Nel 2018 infatti si decise di insediare uno degli hub di gestione dei ricambi e per la fornitura degli impianti. I cantieri sono partiti nel 2019 e l’anno scorso è diventato operativo. “Qui abbiamo concentrato le attività di altri centri logistici dell’area, che prima erano a None e Volvera – ha spiegato Gorlier – all’interno del gruppo Stellantis questo è uno dei due master hub. Averlo avuto pronto, quando è avvenuta la fusione tra Psa e Fca, è un vantaggio”.

Qui si gestiscono oggi migliaia di ordini delle vetture con motori termici, ma come il manager ha spiegato, è tutto pronto anche per l’auto elettrica. “La vita media delle batterie è di 8-10 anni, ci aspettiamo dal 2025 le prime sostituzioni, ma il grosso della domanda arriverà nel 2030. Un centro di logistica deve stare vicino ai fornitori e ai clienti, Rivalta è in questa posizione. Potremmo anche immaginare un battery park, che serva di back up alle forniture energetiche” non ha escluso Gorlier. Oggi sono circa mille gli addetti impegnati in questo sito, di cui circa il 10-15% sono neoassunti.

L'investimento, deliberato e sostenuto da Fca, è stato di circa 150 milioni, e ha dato vita a un impianto che supporta oltre 5mila destinazioni, riducendo tempi di consegna a dealer e officine. "La priorità nelle nostre consegne ce l'hanno le vetture dei clienti che hanno un problema. Il 2020 e il 2021 sono stati un bel banco di prova in questo senso, il centro di Rivalta è pronto a superare ogni tipo di difficoltà" ha spiegato Gorlier, rispondendo a chi gli chiedeva delle difficoltà nel rifornimento anche degli stabilimenti in questi mesi.