Bollette: Anci, con aumenti difficile chiudere bilanci

"La giornata di oggi è per evidenziare per la necessità di ottenere attenzione relativamente agli aumenti delle bollette delle utenze. Sicuramente il costo dell'energia mette tutti noi colleghi sindaci e tutti i nostri enti nella difficoltà di chiudere i bilanci con questi aumenti spropositati". A dirlo il presidente di Anci Piemonte, il sindaco di Vercelli Andrea Corsaro, che rilancia in un messaggio video l'iniziativa '30 minuti di buio', con cui i Comuni spegneranno i loro monumenti simbolo per protesta contro il caro bollette. "Al direttivo nazionale di Anci venerdì scorso - ricorda Corsaro - il presidente Decaro ha evidenziato tutte le azioni di particolare pressione nei confronti del Governo per dare significativa risposta a queste esigenze dei nostri enti. La giornata di oggi - ribadisce Il presidente di Anci Piemonte - ci permette di mostrare tutti assieme quello che deve essere il sostegno a un'iniziativa che veda attenzione per quello che è un problema fondamentale per i nostri enti". Corsaro lancia dunque l'appello ad aderire "tutti insieme a questa giornata nazionale per far sentire la voce e le necessità dei nostri enti, delle nostre città, dei nostri cittadini".