Allarme fuga di gas nel centro di Torino, evacuato palazzo

Allarme per una fuga di gas a Torino, all'angolo tra via Pietro Micca e la centralissima piazza Castello. Evacuato un edificio a scopo precauzionale, sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco, la polizia municipale e i tecnici che gestiscono la rete del gas. Deviati i tram della linea 13 e 15, perché è stata tolta la corrente. Non risultano feriti o intossicati.