Trenta nuovi tram a Torino dopo vent'anni, arrivato il primo

"A 150 anni dal primo tram a Torino, oggi arriva in città uno dei 30 nuovi tram finanziati totalmente con le risorse del ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile. Inizia, dopo oltre 20 anni, il rinnovo del parco mezzi". Ad annunciarlo, su Facebook, l'assessora alla Mobilità Chiara Foglietta. Si tratta del primo dei nuovi mezzi Hitachi Rail con design Giugiaro per la rete Gtt. "Diventa oggi ancora più urgente - sottolinea - avviare una seria rivalutazione del nostro piano di trasporto locale, perché possiamo avere i mezzi più performanti sul mercato, ma dobbiamo utilizzarli in una rete che sia efficiente". L'assessore ribadisce che "il trasporto pubblico è alla base di qualsiasi operazione di ricucitura sociale della nostra città, fondamentale per accorciare le distanze tra le periferie e il centro, per rendere ogni servizio raggiungibile a tutte e tutti, per attrarre nuovi investimenti e soprattutto è un'arma fondamentale nella nostra battaglia principe alle emissioni climalteranti. Oggi - conclude - con tanta fatica forniamo un servizio che si rifà ad un piano risalente agli anni '80 e adeguato di volta in volta, ma non più coerente con la Torino del 2022 e con le esigenze delle cittadine e dei cittadini. Su questo intendo lavorare nei prossimi mesi".