Covid: Torino, bisogni sociali anche finito stato emergenza

"Non possiamo pensare che, con la fine dello stato di emergenza, finiscano anche i bisogni sociali. Bisogna continuare a dare risposte. Noi ci assumiamo questo impegno come amministrazione comunale, ma chiediamo al Governo che queste risorse continuino ad esserci anche con la fine dell'emergenza pandemica". La sollecitazione arriva dall'assessore al Welfare della Città di Torino, Jacopo Rosatelli, in una Commissione dedicata alle misure straordinarie di solidarietà alimentare di Torino Solidale, per le quali sono stati stanziati, da inizio pandemia, 16,7 milioni, di cui 12,7 di fondi ministeriali, per buoni spesa e acquisto beni, e 3,9 milioni di fondi comunali e donazioni. "Queste misure - spiega Rosatelli - rispondono a fasce di bisogno che non sono soddisfatte o intercettate da politiche nazionali, prima fra tutte il Reddito di Cittadinanza che ha alcuni vincoli stringenti che non condivido, come l'obbligo di residenza nel Paese da 10 anni almeno. La domanda a cui rispondere ora è cosa succede dopo, dobbiamo fare in modo che l'aggancio di queste persone possa produrre altri risultati". La misura di Torino Solidale ha permesso di aiutare oltre 10 mila famiglie. Delle domande ammesse il 15,5% riguardava persone con Isee pari a zero e circa il 70% sotto la soglia dei 6 mila euro. Il 92% non ha il Reddito di Cittadinanza e il 52,7% aveva già avuto almeno un passaggio ai servizi sociali, il che significa che quasi il 48% pre pandemia non viveva in situazioni di particolare difficoltà o non aveva comunque chiesto aiuto.