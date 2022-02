Covid: stop alla mascherina, ma a Torino tanti la indossano

Primo giorno senza mascherina a Torino, ma in centro sono ancora molte le persone che la indossano. "Non sapevo nulla, io continuo per sicurezza a usarla", dice Dora, 40 anni. In base alle ultime norme, da oggi le mascherine sono obbligatorie solo al chiuso, ma è necessario continuare a portarsele dietro per indossarle in caso di luoghi affollati o assembramenti. "Questa decisione fa ben sperare - afferma Paolo - anche se anche l'anno scorso a un certo punto quando arriva la primavera si era smesso di indossarle e poi si è visto cosa è accaduto questo autunno...". C'è dunque scetticismo tra i torinesi. E c'è anche chi, alla vista della polizia, la tira su "per evitare multe". "Vero che da oggi non si usa ma è la forza dell'abitudine" commenta sorridendo Riccardo, dopo aver compiuto il gesto mentre si trova in piazza Castello.