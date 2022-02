ALTA QUOTA

Al Parco mancano i guardaparco

La metà degli agenti del Gran Paradiso sono indisponibili. Tra loro anche un drappello di irriducibili no vax, sospesi dal servizio. E il direttore Bassano medita di spostare la sede

Sos per lo storico corpo di sorveglianza del Parco Gran Paradiso che quest’anno festeggia il centenario. Al piccolo “esercito” dei guardaparco, creato nel dopoguerra dal mitico primo direttore dell’area protetta Renzo Videsott, manca una trentina di uomini su un organico previsto di 68 agenti. A complicare la situazione si sono aggiunti sette guardaparco No Vax che il direttore del Parco, Bruno Bassano, ha dovuto sospendere dal servizio.

“Con l’organico ridotto all’osso e senza possibilità di concorsi per la sostituzione di chi è andato in pensione, diventa davvero difficile garantire i servizi – ha osservato Bassano – i nostri guardaparco sono un corpo unico nel loro genere, grazie a quella autonomia operativa che li ha sempre distinti”. Se il numero delle guardie dovesse ancora scendere, il ministero dell’Ambiente potrebbe ricorrere ai carabinieri forestali, ipotesi che al Gran Paradiso verrebbe vista come un pessimo regalo nell’anno del centenario.

La sede del Parco lascerà Torino? La legge quadro sui parchi stabilisce che la sede deve essere localizzata in uno dei Comuni del Parco. Presidenza e sede principale del Gran Paradiso si trovano a Torino, in via Pio VII, dopo il trasloco da via della Rocca: “Si potrebbe trovare una sede più accessibile sia per il versante valdostano che per quello piemontese – osserva Bassano – anche se fuori dai confini dell’area protetta”. In passato il dibattito sulla scelta della sede si era arenato di fronte ai campanilismi degli amministratori delle valli Orco e Soana: “Adesso con un’adeguata concertazione – ha aggiunto Bassano – si potrebbe pensare davvero a lasciare la lontana e inacessibile sede torinese, unificando in un’unica struttura anche l’attuale sede amministrativa che oggi si trova ad Aosta”.

Bassano non ha indicato località, ma l’ipotesi della sede ideale per il Gran Paradiso potrebbe essere Ivrea, servita anche da mezzi pubblici per il personale del Parco che dovrebbe lasciare gli uffici di Torino. Una scelta che potrebbe incontrare il favore sia del personale sia degli amministratori delle cinque valli su cui si estende per 70 mila ettari lo storico Parco: valli Orco e Soana sul versante piemontese; valli di Cogne, Rhemes e Valsavarenche sul versante valdostano. Non mancano gli irriducibili, come alcuni sindaci delle valli Orco e Soana: “Se la sede deve spostarsi, venga in uno dei nostri Comuni, come impone la legge”. Ma nessun edificio finora è stato trovato, e il Parco non gradirebbe molto spendere troppi euro per disporre di locali idonei ad accogliere presidenza e direzione operativa dell’ente Parco. Le spese folli per la vecchia sede di via della Rocca sono ormai un ricordo.