Piemonte Regione Europea dello Sport 2022, portale è online

È online il portale in quattro lingue Piemonte Regione dello Sport 2022, legato al riconoscimento per la prima volta conferito a una Regione italiana da Aces Europe, la Federazione delle Capitali e delle Città Europee dello Sport che dal 2001 assegna il titolo in collaborazione con il Parlamento europeo. Il portale, www.piemontesport.org, collettore delle iniziative che saranno organizzate, è stato presentato oggi in Piazza Castello a Torino insieme al logo che e' stato realizzato per l'evento: una sagoma bianca del Piemonte che si staglia su uno sfondo a pennellate multicolor. A illustrarli, l'assessore allo Sport della Giunta Cirio, Fabrizio Ricca, il coordinatore per l'Italia settentrionale di Aces Europe, Enrico Cimaschi,e il presidente di VisitPiemonte, Beppe Carlevaris. "Parte oggi in modo ufficiale - ha sottolineato Ricca - questa grande avventura che coinvolgerà tutto lo sport piemontese nel 2022. Sto aspettando per la prossima settimana la lista completa degli eventi, che presenteremo a Dubai in marzo, e che poi racconteremo su tutti i territori in Piemonte. Raccogliamo il testimone dall'Andalusia e vogliamo diventare un esempio per chi verrà dopo di noi".

"Il Piemonte - ha sottolineato Cimaschi - ha avuto la capacità di partire dai Comuni e dallo sport di base, che vuole dire prevenzione, turismo e minori costi sanitari. Questo è il motivo che ha portato i commissari a sceglierlo come Regione apripista in Italia". "Lo sport - ha spiegato Carlevaris - è sempre stato per noi un punto di partenza per la promozione turistica. Abbiamo ritenuto giusto raccogliere le centinaia e centinaia di eventi sportivi che ci saranno in un nuovo portale, eliminando passaggi complessi, chiavette e e-mail. Il portale, frutto di un grande lavoro, è semplice e sintetico. Tutti gli enti sportivi del Piemonte possono caricare direttamente i loro appuntamenti, che saranno così subito a disposizione degli utenti". Il sito è composto da tre sezioni: una con i grandi eventi sportivi, ricercabili per tipo di sport o per località, una con approfondimenti sulla cultura dello sport, e una galleria che raggruppa video promozionali, foto e locandine. In due giorni sono già stati caricati 150 gli eventi segno evidente, è stato osservato, "che il portale funziona e da parte degli enti c'e' voglia di comunicare cosa stanno organizzando".