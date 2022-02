Sicurezza: Ricca, Torino non è banlieue ma rischia

"Il sindaco di Torino ieri è riuscito a confondere i profughi con gli immigrati, questo ci fa seriamente pensare quali problemi ci siano all'interno della nostra città, ovvero una mancanza di visione e di conoscenza delle periferie. Non siamo in Francia, non sono le banlieue, ma se continuiamo così non mi stupirebbe che potessimo diventarlo". Con queste parole l'assessore alla Sicurezza della Regione Piemonte, Fabrizio Ricca (Lega), è tornato a margine di una conferenza stampa sul tema dell'assalto a una volante della polizia domenica scorsa nel quartiere Barriera di Milano, mentre in strada molti festeggiavano la vittoria del Senegal in Coppa d'Africa.