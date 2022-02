112, l’anno scorso in Piemonte 2,3 milioni di chiamate

"In Piemonte nel 2021 il Numero unico emergenza 112 ha risposto ad oltre 2,3 milioni di chiamate. Nonostante la pandemia i tempi medi di performance delle Centrali sono stati contenuti e in linea con gli standard grazie alla professionalità degli operatori. Oggi tutti i cittadini devono essere sensibilizzati sull'importanza del numero unico e sul grande lavoro che sta dietro a chi risponde, supportato anche dalla tecnologia che consente un servizio sempre più performante". Così l'assessore alla Sanità della Regione, Luigi Icardi, in occasione della Giornata Europea dedicata al numero 112, attivo in Piemonte dal 2017.

Il 112 è strutturato per garantire l'accesso universale degli utenti alle chiamate di emergenza e risponde alla Direttiva europea che prevede la possibilità, sia da telefono fisso che da cellulare, di chiedere l'intervento di emergenza grazie a una centrale operativa. In Piemonte e Valle d'Aosta sono presenti due Centrali: a Grugliasco (Torino), e Saluzzo (Cuneo). Le sale operative di secondo livello che gestiscono gli interventi, collegate alle Centrali Uniche di risposta sono 33 dell'Arma dei Carabinieri,15 della Polizia, 9 dei Vigili de Fuoco, 5 dell'Emergenza Sanitaria Territoriale, 1 della Guardia Costiera (opera nel periodo estivo sul Lago Maggiore) e 1 della Polizia Locale di Torino. Inoltre dal settembre scorso il Piemonte gestisce il servizio 112 per le persone sorde a livello nazionale, sulla base di un protocollo definito dal Ministero dell'Interno con l'Ente nazionale Sordi. Ad oggi sono stati 528 i contatti ricevuti dal Servizio 112 sordi che hanno attivato 96 richieste di soccorso, inoltrate ai diversi enti presenti sul territorio nazionale.