Bim: torna all'utile per 9,4 milioni dopo 9 anni

Banca Intermobiliare, che cambia nome in Banca Investis, ha chiuso l'esercizio 2021 con un utile d'esercizio pari a 9,4 milioni (era negativo per 11 milioni al 31 dicembre 2020). In crescita anche la raccolta totale da clientela pari a 5 miliardi (+10,6%). Si tratta di risultati nel complesso superiori agli obiettivi del piano strategico 2020-2025 - sottolinea una nota - che consentono al Gruppo un ritorno all'utile d'esercizio che mancava dal 2013. In tale contesto si inserisce il prestigioso riconoscimento assegnato a Banca Intermobiliare in occasione dell'evento Private Banking Award 2021 tenutosi lo scorso novembre "per il successo nel turnaround e nel piano di rilancio che ha riportato la società al centro del mercato, assegnandole il ruolo di polo aggregante in Italia". Proseguono le iniziative di investimento finalizzate all'inserimento di nuove figure commerciali, allo sviluppo tecnologico e al rilancio del modello strategico-operativo.