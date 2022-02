Covid: ricoveri Piemonte in calo, 22 decessi

Ricoveri per Covid-19 ancora in calo in Piemonte, che oggi registra 3.891 nuovi positivi, il 6,9% di 56.001 tamponi eseguiti. Le persone ricoverate in intensiva sono infatti 97 (-2), quelli nei reparti ordinari 1.732 (-62). Resta ancora alto il numero dei decessi, 22, di cui due registrati nella giornata odierna. I guariti sono 8.423.