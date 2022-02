Noi Di Centro completa squadra: "facciamo ripartire politica"

Noi Di Centro, il partito guidato a livello nazionale da Clemente Mastella e Giorgio Merlo, ha completato la sua squadra piemontese nominando i responsabili politici in tutte le province. Obbiettivo della dirigenza, si legge in una nota, quello di "ricostruire il centro nel nostro paese attraverso il contributo e la Federazione di tutte le forze, i partiti e i movimenti già in campo che non si riconoscono nel populismo dei 5 stelle, nel massimalismo della sinistra e nel sovranismo di alcuni settori della destra". Nei primi giorni di marzo è prevista la prima iniziativa pubblica di Noi Di Centro a Torino, con la presentazione del partito, dei suoi dirigenti e del progetto di centro in vista delle prossime elezioni politiche. Il nuovo partito, spiegano Luca Pedrale e Renato Zambon, rispettivamente presidente e segretario regionale, "punta a superare gli attuali schieramenti politici che, com'è ormai evidente a tutti, sono di fatto azzerati dopo le contraddizioni che li hanno caratterizzati in questi ultimi mesi. E' giunto il tempo di far ripartire la politica dopo una stagione dominata dal populismo grillino e dall'estremismo di alleanze posticce e ingessate e miseramente fallite alla prova del governo - concludono -. E' ora, cioè, di aprire una nuova fase politica. E Noi Di Centro è nato per centrare questo obiettivo".