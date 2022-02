Fuga gas Torino, Lo Russo "al lavoro per ritorno normalità"

"Stamattina sono andato a vedere l'area di cantiere, ho parlato con i tecnici Italgas e il personale della Protezione civile e della polizia municipale. Siamo in costante contatto con i responsabili dei lavori, stanno lavorando molto per far tornare presto i cittadini a casa loro e riaprire l'area al transito e al commercio". Così il sindaco di Torino Stefano Lo Russo che questa mattina ha fatto un sopralluogo nella centralissima via Pietro Micca, dove l'altra notte una fuga di gas ha costretto all'evacuazione di un edificio a scopo precauzionale e alla chiusura al traffico dell'intera area. "Sono tante le persone che, giorno e notte, stanno lavorando per individuare la causa, riparare il danno in modo da tornare il prima possibile alla normalità", assicura il primo cittadino.