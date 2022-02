Non rispetta norme anti Covid, chiuso bar a Torino

Un bar di via Pollenzo, a Torino, è stato chiuso dalla polizia per cinque giorni per violazione delle norme anti Covid. All'interno del locale i clienti erano più del dovuto e il titolare, a cui è stata elevata una multa da 800 euro, non utilizzava la mascherina. Sanzionati anche due dipendenti di un ristorante di corso Orbassano perché non indossavano correttamente la mascherina, un cliente perché era privo di green pass e hanno poi constatato che i locali ispezionati erano in precarie condizioni di igiene. Per questo il proprietario dovrà pagare una multa di 3.500 euro.