Banco Farmaceutico, raccolta in 259 farmacie di Torino

"Sono 259 le farmacie di Torino e provincia che hanno aderito alla raccolta della Fondazione Banco Farmaceutico Onlus. Per chi può aderisca, un piccolo gesto di generosità consentirà a molte persone di curarsi". A lanciare l'appello attraverso i social e' il sindaco Stefano Lo Russo, che questa mattina ha partecipato alla 22esima Giornata di raccolta del farmaco che proseguire fino a lunedì e ha come messaggio "Perché nessuno debba più scegliere se mangiare o curarsi". "I farmaci donati - sottolinea il primo cittadino - andranno a numerose associazioni ed enti che in città offrono accoglienza e aiuto a chi ne ha bisogno". "Da oltre 20 anni il Banco Farmaceutico dona farmaci a chi ne ha bisogno - aggiunge Mario Giaccone, presidente ordine dei farmacisti della provincia di Torino -. Anche in questo caso è una rete che lavora unita per lo stesso obiettivo, portare migliaia di medicinali a chi non può permetterseli: farmacisti, cittadini, volontari, enti convenzionati. E ogni anno la rete cresce. In questi ultimi due anni di pandemia e di emergenza, dove molte attività si sono dovute fermare, alcune fanno fatica a ripartire e dove la povertà e le difficoltà per molti cittadini sono aumentate, il Banco Farmaceutico non solo prosegue la sua attività ma la incrementa".