Scambiato per animale gli sparano, muore cacciatore

Una battuta di caccia è finita in tragedia questa mattina nei boschi di località Baroli a Baldissero d'Alba (Cuneo). Scambiato per un animale, un cacciatore di 33 anni è stato colpito da un proiettile ed è morto nonostante l'arrivo immediato del 118. La Procura di Asti, competente per territorio, ha aperto un fascicolo e i carabinieri della compagnia di Bra, al lavoro per ricostruire l'accaduto, hanno sequestrato il fucile da cui è partito il colpo mortale. Analogo incidente si era verificato soltanto poche settimane, sempre in provincia di Cuneo, a Valmala, alle pendici del monte Bondone, dove un 57enne è morto colpito da un proiettile partito per sbaglio da un compagno di battuta. La vittima di questa mattina è Luca Osella, elettricista di Carmagnola con la passione per la caccia, la foto del suo cane da caccia sui social. Iscritto all'Atc, era sposato da poco e stava per diventare padre per la prima volta. La dinamica dell'incidente è ancora al vaglio degli inquirenti. Uscito presto per una battuta di caccia al capriolo selettiva, insieme con un compagno, secondo una prima ricostruzione a ucciderlo è stato il proiettile partito dal fucile di un terzo cacciatore, che faceva parte di un altro gruppo. I carabinieri hanno raccolto le testimonianze dei due gruppi di cacciatori che per sbaglio si sarebbero incrociati nella stessa zona boscosa