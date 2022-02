Hydrogen Europe, Piemonte prima regione Italia in associazione

Il Piemonte accelera sull'idrogeno ed entra, prima regione italiana, nell'associazione Hydrogen Europe, la principale organizzazione europea, con sede a Bruxelles, che raggruppa le più importanti aziende europee ma anche gli attori pubblici intenzionati a muoversi verso una vera transizione ecologica. "L'idrogeno è uno dei nostri progetti bandiera sul Pnrr - sottolinea il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio -. Puntiamo a esserne una delle capitali internazionali". "Con questo atto - aggiunge l'assessore regionale alla Ricerca e Innovazione, Matteo Marnati - il Piemonte conferma il suo ruolo di primo piano nel panorama nazionale e internazionale di sviluppo della tecnologia dell'idrogeno, sia per contribuire a raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione del sistema energetico, industriale e dei trasporti al 2050, sia per sostenere le filiere industriali e i punti di forza presenti sul nostro territorio. Il Piemonte è una regione con un potenziale straordinario e rappresenta, in questo settore tecnologico, la regione italiana con l'offerta più completa di spazi, dotazioni ed intelligence a servizio delle imprese nazionali, oltre ad essere un territorio di eccellenza di livello europeo".