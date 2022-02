Il lungo cammino della politica

Il tramonto lento ma irreversibile del populismo grillino dovrebbe segnare il ritorno della politica e dei suoi istituti principali. Dovrebbe – meglio ancora usare il condizionale – perché le sirene populiste, demagogiche e qualunquiste sono sempre dietro l’angolo. È sotto gli occhi di tutti, però, che le parole d’ordine del populismo sono ormai fuori tempo e fuori luogo. È appena sufficiente elencarle per rendersi conto che sono state platealmente rinnegate dai suoi stessi protagonisti e sbandieratori. Rinnegati dai comportamenti concreti prima ancora che dalle solenni enunciazioni. Per questi semplici motivi si è chiusa una fase politica e, come sempre capita nella storia democratica, se ne apre un’altra. Certo, con sommo dispiacere per tutti coloro che individuavano in Conte “il punto di riferimento politico di tutti i progressisti italiani” e per gli stessi che pensavano ad una “alleanza strategica e storica” con il partito populista per eccellenza, cioè il partito di Grillo.

Ma adesso, almeno così pare, è arrivato il momento di aprire una nuova stagione politica. E, del resto, il decollo di un “polo di centro” risponde anche a questo obiettivo. Perché è del tutto evidente che quando prevalgono i dogmi del populismo difficilmente riescono a trovare spazio gli istituti qualificanti e decisivi di una buona politica. Quella che viene comunemente definita come la “qualità della politica”. Ovvero, per citare gli elementi più importanti, il ruolo dei partiti democratici e collegiali, il valore delle culture politiche, l’importanza della competenza e della preparazione della classe dirigente a tutti i livelli, il rispetto delle istituzioni democratiche e la centralità del Parlamento, il rifiuto della radicalizzazione della politica e della teoria degli “opposti estremismi”, la pratica della cultura della mediazione, della cultura di governo e la ricerca della sintesi. Ovvero, elementi che contribuiscono a definire e a costruire quella che comunemente viene definita “politica” e che sono stati spazzati via in questi anni dominati dalla propaganda qualunquista, dalla demagogia e dall’ideologia populista e antiparlamentare. Una stagione che è culminata anche con un crescente e sempre più preoccupante astensionismo elettorale perché, come sempre capita, le mode sono passeggere e quando tramontano lasciano solo macerie e disastri.

Ora, però, va pur detto che il passato remoto non può tornare. Come ovvio e scontato. E quando giustamente pensiamo al ritorno della politica e dei suoi principali istituti, non possiamo di conseguenza immaginare anche al ritorno dei grandi partiti popolari e di massa, ad una immediata e quasi scontata qualità ed autorevolezza della classe dirigente e, soprattutto, ad una rapida visibilità delle tradizionali culture politiche. Tasselli fondamentali per una politica credibile e di qualità ma difficilmente praticabili in un contesto ancora segnato da un carsico populismo e da una profonda e radicata sfiducia dei cittadini nei confronti della politica, dei politici, dei partiti e delle stesse istituzioni democratiche. Al di là di ciò che dicono alcuni sondaggi.

Ecco perché il cammino sarà lungo e complesso. È inutile farsi facili illusioni. Ma è indubbio che si è aperta una nuova fase nella politica italiana. E dopo la sconfitta, l’eclissi e il tramonto della politica non può che esserci una fase caratterizzata dal suo ritorno. Con forme nuove e con modalità diverse anche solo rispetto ad un recente passato ma pur sempre con la consapevolezza che senza la politica è la stessa democrazia ad andare in crisi. Per questi semplici motivi non si può che essere ottimisti, accompagnati dalla speranza che il peggio è ormai dietro alle nostre spalle.